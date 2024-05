Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024) Inon hanno esattamente un’ottima nomea. Sarà per l’aspetto sinistro, sarò per lo storico di malattie trasmesse dalla specie. Eppure, recenti studi hanno dimostrato altri risvolti degli unici mammiferi in grado di volare. E? stato infatti osservato che neiti riducono sensibilmente la pnza di tignola e l’insorgere di malattie come la muffa grigia e il marciume acido. The Drink Business riporta infatti alcune interessanti testimonianze. In particolare, in Australia istanno diventando partner importanti nella gestione naturale di parassiti e malattie, consentendo ai vignaioli di risparmiare (potenzialmente) milioni di dollari e di ridurre l'impronta carbonica. «Ho scoperto che nella nostra regione c'era un alto numero dicirca 15 anni fa», ha raccontato Matt ...