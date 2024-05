Lutto devastante - la morte del portiere sconvolge il calcio italiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilè di quelli che non possono passare inosservati: ilha detto addio all’età di 85 anni e ha fatto la storia del club. Che lo ha salutato con un lungo e toccante commiato Quando viene a mancare un’atleta, soprattutto uno che ha fatto la storia di un club, allora è normale che molti si sentono toccati. Sì, perché è come se andasse via uno di famiglia, uno che ti ha fatto sognare nel corso della tua gioventù e che ti ha permesso di vivere sicuramente dei momenti magici. Il Sestri Levante in(AnsaFoto) – Ilveggente.itEnrico Scotto è stato proprio uno di questi. Figlio prediletto del Sestri Levante che ha scritto la storia del club ligure – così come si legge su GenovaToday.it – e che mai verrà dimenticato da quelle parti. L’estremo difensore è morto all’età di 85 anni e la società, con un lungo e toccante post ...

