Tajani | Toti può continuare a lavorare - attendiamo

(Di giovedì 9 maggio 2024) ROMA –“può, poi si vedrà. Io sono garantista. È veramente molto presto per prendere” decisioni. Ad ogni modo “io sono garantista vero, a qualsiasi forza politica appartengono non ho mai speculato su nessuno”. E’ quanto ha dichiarato il leader di Forza Italia, Antonio(foto), uscendo dal Senato, intercettato dai cronisti. La linea suè quella di attendere? “Assolutamente sì, non c’è stato nemmeno il tribunale del riesame ancora”, ha precisato. L'articolo L'Opinionista.

Compromesso su fotovoltaico, sospensione dei mutui e potenziamento del piano siccità. Tutte le misure del decreto Agricoltura - Del resto, considerare in toto come aree non idonee (su cui vietare gli impianti ... il via libera all'agrivoltaico darà la possibilità di continuare a produrre energia. E con l'obiettivo di non ...

Tutti i "regali" di Spinelli a Signorini, tra Genova e Monaco. Poi il figlio avvisa Scio' Aldo: "Ti arriverà un bonifico da 32 milioni" - Dagli atti esce un imprenditore anziano che avvolge con la sua energia il più giovane "presidente del porto", quello che il figlio Roberto gli suggerisce "almeno di non citare di continuo al telefono" ...

Due fucilate contro l'auto del sindaco Totò Letizia - Intimidazione contro il sindaco di Sommatino, Toto' Letizia. Il primo cittadino ha trovato la sua Renault Megabe danneggiata con due colpi di fucile. Subito ha chiesto l'intervento dei carabinieri che ...