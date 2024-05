Finale Coppa di Belgio | Blessin batte van Bommel - 1-0 Union Saint-Gilloise sull'Anversa

Dal 10 al 15 settembre l'Italia a Bologna scenderà in campo contro Brasile , Belgio e Olanda nella fase a gironi della Coppa Davis 2024 con l'obiettivo di qualificarsi per le Finals di Malaga.Continua a leggere

Union Saint-Gilloise, successo atteso 110 anni: Blessin vince la Coppa del Belgio - Union Saint-Gilloise, successo atteso 110 anni: Blessin vince la coppa del belgio - L'Union Saint-Gilloise torna a vincere la coppa del belgio dopo 110 anni e un trofeo dopo 89 anni: successo di Blessin, ex Genoa ...

World Cup Open Water. Svelata la tappa di Golfo Aranci - World Cup Open Water. Svelata la tappa di Golfo Aranci - Atleti di venticinque nazioni provenienti da tutto il mondo, oltre a 13 rappresentative regionali, in gara il 24 e 25 maggio nella seconda tappa della coppa del mondo di nuoto in acque libere che si ...