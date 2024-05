Spunta Greta Thunberg tra i manifestanti filo-palestinesi contro l’Eurovision

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 –ancheavvolta in una kefiah tra iche stanno marciando a Malmo, in Svezia, sede delSong Contest 2024. Gli attivisti manifestanola partecipazione al contest musicale della cantante israeliana Eden Golan che si esibirà questa sera in rappresentanza dello Stato ebraico. Inoltre, il regolamento di quest’anno è molto stringente: ai concorrenti è stato imposto il divieto di mostrare sul palco qualsiasi riferimento alla Palestina come bandiere e kefiah. Le polemiche non si sono fatte attendere, infatti, martedì sera nel corso della prima semifinale il cantante svedese 33enne Eric Saade, il cui padre è palestinese, è stato accusato dagli organizzatori ...