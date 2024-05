Giro d’Italia 2024 | c’era una volta Julian Alaphilippe

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lo spagnolo Pelayo Sanchez (Team Movistar) ha vinto la sesta tappa del 107°, la frazione degli sterrati che, attraverso 180 chilometri, portava i corridori da Torre del Lago Puccini a Rapolano Terme. L’iberico, al secondo successo in carriera, ha preceduto sul traguardo il due volte iridato(Soudal Quickstep) con il campione d’Australia Luke Plapp (Jayco AlUla) che ha guadagnato la terza moneta. Resta invariata la classifica generale con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia rosa. Lo sloveno conserva un margine di 46? sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) con il colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) terzo a 47?. Faceva fatica ad andare via in partenza la fuga a causa d’una media oraria nella prima ora di poco inferiore ai 52 kmh. A smuovere le acque ci pensava il ...