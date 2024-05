Una storia nera - conferenza con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano | Il cinema deve raccontare queste storie

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladi Una, opera seconda del regista Leonardo D’Agostini con protagonistitratta dal romanzo di Antonella Lattanzi: “Qual è il confine tra offesa e legittima difesa? Questo film cerca di esplorarlo” A cinque anni dall’esordio con Il Campione Leonardo D’Agostini torna in sala con Una, un misto tra noir, thriller sentimentale e thriller processuale tratto dal romanzo omonimo di Antonella Lattanzi. Per l’occasione ritrova l’oramai lanciatissimo, qui affiancato dache torna a lavorare in un film italiano dieci anni dopo l’esperienza con Giovanni Veronesi, ma questa volta ...