Migranti -Cei | da soli ci indeboliamo

(Di giovedì 9 maggio 2024) 19.05 Quando si parla di immigrazione "c'è un problema di cultura, cioè di ignoranza, di non conoscenza. Penso che dobbiamo uscire dalla difesa, dal chiudersi, dal pensare che stiamo bene da". Così il cardinale Zuppi, presidente Cei e arcivescovo di Bologna, intervenendo alla Milano Civil Week. "Non stiamo bene da-ha aggiunto-ma anzi ciancora di più.Anche la Costituzione su questo ci aiuta moltissimo".

