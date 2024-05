Borsa | Milano positiva in chiusura +0,55% - sprint di Nexi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,55% a 34.339 punti), tra scambi in calo a 2,7 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 3 miliardi delle due sedute precedenti. E' salito a 133,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,7 punti al 3,82% e quello tedesco 3,3 punti al 2,49%. Sugli scudi(+6,38%) e Prysmian (+3,75%) nel giorno della trimestrale, diffusa due giorni fa da Fineco (+2,57%). Acquisti anche su Stellantis (+2,17%), Tenaris (+1,95%), Saipem (+1,66%), Inwit (+1,58%), Amplifon (+1,38%) e Tim (+1,26%). Pesante Bper (-2,98%), che ha chiuso al di sopra dei minimi dopo la trimestrale diffusa nella vigilia achiusa. Risale a due giorni fa invece quella di Bps (-1,75%), mentre l'ha diffusa oggi Recordati (-1,66%). Effetto conti anche su Banco Bpm (-1,41%). ...

