Gravina | Condividiamo gli obiettivi dell’agenzia governativa - ma non lo strumento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente della Figc Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro col ministro per lo sport Andrea Abodi in merito all’agenzia che controllerà i conti dei club. «Abbiamo chiesto al governo di aiutarci, oltre il Coni il dipartimento per lo sport potrebbe validare dei principi come avviene in Spagna e in Inghilterra, ai quali attenerci. Perché se stabilisci dei principi più rigidi, allora la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) sarà rigida e viceversa. Lavoriamo insieme alla sostenibilità. Il ministro ci farà sapere su questo». «Il clima era sereno e abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull’obiettivo che il ministro si è prefissato e che è comune: dare stabilità alla gestione economica finanziaria. Noi nonlo, perché negli ultimi ...