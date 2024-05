Giubileo - l’appello del Papa | Amnistia ai detenut - abolire la pena di morte

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Città del Vaticano, 9 mag.(Adnkronos) – Ilchiede ai governi del mondo di assumere iniziative volte a ridare speranza aii: "Nell'Anno giubilare saremo chiamati a essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio. Penso aii che, privi della libertà, sperimentano ogni giorno, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri Lanka Elezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio ...

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen ) ha scritto ieri a Papa Francesco ringraziandolo per i suoi "ripetuti appelli a fermare la guerra" di Israele nella Striscia di Gaza . In un telegramma di auguri al pontefice ...

"La speranza non delude": con queste parole si apre la bolla di indizione del Giubileo 2025 - "La speranza non delude": con queste parole si apre la bolla di indizione del Giubileo 2025 - Il papa, per il Giubileo 2025, invoca ''speranza in modo accorato per i miliardi di poveri, che spesso mancano del necessario per vivere. Di fronte al susseguirsi di sempre nuove ondate di ...

Giubileo, l'appello del Papa: "Amnistia ai detenuti, abolire la pena di morte" - Giubileo, l'appello del papa: "Amnistia ai detenuti, abolire la pena di morte" - Città del Vaticano, 9 mag.(Adnkronos) - Il papa chiede ai governi del mondo di assumere iniziative volte a ridare speranza ai detenuti: "Nell'Anno giubilare saremo chiamati a essere segni tangibili di ...

Papa Francesco: “Per il Giubileo amnistie per i detenuti. Aprirò una porta santa in carcere” - papa Francesco: “Per il Giubileo amnistie per i detenuti. Aprirò una porta santa in carcere” - La Chiesa deve incidere nel suo tempo una serie di “segni di speranza”. Guerra e pace Innanzitutto la pace in un mondo che, “immemore dei drammi del passato”, “ancora una volta si trova immerso nella ...