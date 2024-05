Col bradisismo sollevati banchine di Pozzuoli e fondale - trasporti per Ischia e Procida a rischio

Per comodità conviene cominciare dalla fine, se fine si può definire. Una parte di Pozzuoli ritiene (ma forse, per come lo esprime, sarebbe meglio usare ?è convinta?)...

Il Sindaco Gigi Manzoni: Dobbiamo fare i conti con il bradisismo da sempre, e oggi abbiamo gli strumenti per farlo in sicurezza Questa mattina si è tenuto un vertice con la Prefettura per fare il punto sulla situazione alla luce degli eventi ...

Terremoto a Napoli, le paure dei bimbi: «Ecco come li aiutiamo» - Terremoto a Napoli, le paure dei bimbi: «Ecco come li aiutiamo» - Scuola media Giacinto Diano, pozzuoli: i sussulti della terra scuotono le aule ... e dei professori che fanno a gara per rincuorarli, per spiegare che il bradisismo c’è, e bisogna imparare a farci i ...

Terremoto Campi Flegrei/ Gli psicologi: “Effetti sui bimbi, fra angosci a e difficoltà a dormire” - Terremoto Campi Flegrei/ Gli psicologi: “Effetti sui bimbi, fra angosci a e difficoltà a dormire” - Terremoto Campi Flegrei: il numero uno dell'ordine degli psicologi della regione Campania ha esternato le conseguenze delle scosse sui più piccoli ...

Bradisismo Campi Flegrei, 1252 scosse di terremoto ad aprile: “Numero più alto dal 2005” - bradisismo Campi Flegrei, 1252 scosse di terremoto ad aprile: “Numero più alto dal 2005” - Pubblicato il bollettino mensile dell'Osservatorio Vesuviano Ingv sui Campi Flegrei: "Il suolo si è sollevato di 3 cm in un mese ...