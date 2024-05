Esprimi un desiderio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Di Vincenzo Calafiore 09 Maggio 2024 Udine “ ..ogni cosa, è stata predetta perfino la maniera di concludere il lungo viaggio della nostra anima di tornare a casa…. “ Ogni cosa è stata detta, quella sera, quando seduti su una spiaggia di sera, ascoltavamo in silenzio il canto della risacca, quei sassi tondi come uova preistoriche rotolavano su e giù, nelle mani della risacca; canto che accompagnava il sole al tramonto per lasciare il palcoscenico alla luna. Avevamo viaggiato molto venendo da altri confini a questo in cui adesso siamo; lo abbiamo attraversato di notte, impauriti e in silenzio, senza rumori, per paura di essere scoperti dai cani di frontiera, che li stavano a controllare le lunghe carovane che venivano dai deserti di terre lontane. I nostri compagni di viaggio, saltimbanchi e poeti, equilibristi e clown scappati dal grande Circo di Mangiafuoco, io ladro ...