Bagnai (Lega): "Risultati Inps buoni grazie a governance e a lavoro Civ" - Bagnai (Lega): "risultati Inps buoni grazie a governance e a lavoro Civ" - 'Hanno consentito all'Istituto di conseguire ulteriori progressi in un periodo in cui altre emergenze, oltre a quella macro, hanno pesantemente messo alla prova la struttura' ...

Fondazione Una,nasce guida per gestione filiera carni selvatiche - Fondazione Una,nasce guida per gestione filiera carni selvatiche - presidente di Fondazione Una - attori di mondi diversi al fine di far confluire in uno strumento univoco i risultati di un tavolo di lavoro iniziato già da tempo. Lo scopo del progetto Selvatici e ...

MotoGP | Marc: “Ducati ufficiale Se sarò veloce, avrò più opzioni” - MotoGP | Marc: “Ducati ufficiale Se sarò veloce, avrò più opzioni” - Dopo una “caldissima” Jerez, la MotoGP è arrivata a Le Mans, un tracciato altrettanto carico di passione dei fan. L’atmosfera sarà sicuramente un valore aggiunto alla motivazione che Marc Marquez ha n ...