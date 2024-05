L’ultimatum di Biden | Se Israele invaderà Rafah - non invieremo più armi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio – Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato che interromperà le spedizioni diamericane ase il primo ministro Benjamin Netanyahu ordinerà un’invasione su larga scala di. Lo ha riferito la Cnn. “I civili sono stati uccisi nella Striscia di Gaza a causa di queste bombe e in altri modi”, ha spiegato. “Ho chiarito che se entrano a, non fornirò leche sono state usate storicamente per affrontare il problema, cone con le altre città“, ha aggiunto, sottolineando di essere pronto a condizionare gli armamenti americani alle azioni di. Il suo riconoscimento che le bombe americane sono state usate per uccidere i civili a Gaza ...