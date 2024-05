Ancelotti ha un talismano da cui non si separa mai nelle notti di Champions: ha fallito solo una volta - ancelotti ha un talismano da cui non si separa mai nelle notti di Champions: ha fallito solo una volta - Carlo ancelotti ha un talismano e non ci rinuncia mai quando il Real madrid gioca in Champions League: soltanto una volta ha fallito ...

Real Madrid in finale di Champions League dopo rimonta mozzafiato contro Bayern - Real madrid in finale di Champions League dopo rimonta mozzafiato contro Bayern - Dopo il pareggio 2-2 dell’andata all’Allianz Arena, la squadra di ancelotti ha saputo ribaltare la partita nei minuti finali con una doppietta di Joselu, cancellando così il vantaggio tedesco firmato ...

Real Madrid, Ancelotti perde un pezzo in vista della finale Le sue condizioni - Real madrid, ancelotti perde un pezzo in vista della finale Le sue condizioni - Real madrid, allerta nella Casa Blanca: ancelotti rischia di perdere un calciatore chiave in vista della finale di Champions League Il Real madrid di ancelotti sta monitorando in queste ore le condizi ...