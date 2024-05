Da Viva Raidue a L’Isola | le cadute spettacolari in TV Video

(Di giovedì 9 maggio 2024) Cadono tutte in tv? Daa Mediaset: oggi aè stata la volta di Arisa, mentre la scorsa diretta è toccato a Matilde Brandi adei Famosi Non c’è rete che si salvi, con o senza tacchi, belle e imperturbabili, ormai cadere in tv è un attimo. Oggi aè toccato ad Arisa, meno recenti invece ledi Matilde Brandi adei Famosi. Ma andiamo con ordine. Stamattina la cantante si è esibita da Fiorello. ospite diRai2! Arisa ha cantato il nuovo singolo ‘Baciami stupido’. Complice l’emozione, l’artista ha dimenticato qualche strofa e poi passando da una parte all’altra della scena col corpo di ballo è pure caduta, trascinando con sé il ballerino Tommaso Stanzani. Immediatamente “salvata” dalle ...

Arisa cade in diretta a Viva Rai2: il video della scivolata diventa virale sui social - Arisa cade in diretta a viva Rai2: il video della scivolata diventa virale sui social - Arisa cade a viva Rai2. La cantante è scivolata in diretta durante l'esibizione del nuovo singolo "Baciami stupido": il video.

David di Donatello, come scimmiottare gli Oscar con scarso risultato - David di Donatello, come scimmiottare gli Oscar con scarso risultato - Rassegniamoci, i David di Donatello saranno i nostri premi cinematografici più prestigiosi, ma per la loro cerimonia di consegna dobbiamo fare i conti con una ...

Carlo Conti condurrà Sanremo 2025 La risposta spiazzante da Fiorello a Viva Rai2/ VIDEO - Carlo Conti condurrà Sanremo 2025 La risposta spiazzante da Fiorello a viva Rai2/ VIDEO - Carlo Conti condurrà Sanremo 2025 Fiorello ha mandato un messaggio di congratulazioni a Carlo Conti: ecco come ha risposto.