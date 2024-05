Riconoscimento facciale - il Garante della privacy indaga sul Giubileo

(Di giovedì 9 maggio 2024) A Roma in vista dell'evento sono previste nuove telecamere in metropolitana che possono riconoscere i volti, ma esiste un divieto fino a fine anno

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni della metropolitana. Secondo alcune notizie stampa, in vista del prossimo Giubileo, ...

Da tempo siamo controllati, spiati, i nostri dati vengono condivisi con o senza il consenso degli interessati. La tecnologia ci ascolta anche quando non lo crederemmo possibile. Se parliamo di un argomento, subito veniamo sommersi di pubblicità ...

