Salman Rushdie al Salone del Libro - l’attacco a Meloni sul processo a Saviano | Deve crescere ed essere meno infantile

Giorgia Meloni ? “Io a questa signora darei un consiglio di essere meno infantile e di crescere ”. Il ritorno di Salman Rushdie in Italia per la prima volta dopo l’attentato subito il 12 agosto 2022 coincide con una critica alla presidente del ...

Il 12 agosto 2022, a Chautauqua, ridente località lacustre nello Stato di New York, Salman Rushdie stava per prendere la parola a un incontro sulla fondazione di spazi sicuri in […] The post Salman Rushdie, tra dolore e ironia, note da un incubo ...