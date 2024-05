Basta pregiudizi sui vitigni resistenti In Francia un vanto - in Italia ci nascondiamo Intervista al presidente di Piwi Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’associazione è nata solo quattro mesi fa, ma la ricerca va avanti da anni: l'obiettivo dichiarato diè ampliare la conoscenza deie far pressione, anche a livello politico, affinché siano diffusi sempre di più. Al momento, infatti, queste varietà non si possono utilizzare a livello nazionale, ma sono state autorizzate solo da alcune regioni (Trentino, l’Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, l'Abruzzo, Lazio e Campania). Tuttavia, il loro impiego è diventato sempre più urgente di fronte al cambiamento climatico e all’esigenza di un approccio più sostenibile. I(dal tedesco pilzwiderstandsfähig) sono, infatti, incroci naturali tra vinifere europee e altre vitis di origini americane o asiatiche. Dalla ...

