Eurovision 2024 - Nebulossa | chi è il duo della Spagna? Ecco la canzone Zorra testo e traduzione

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 9 maggio 2024)è l’esplosivo duo in gara per la. Scopriamo tutto ciò che riguarda gli artisti! Leggi anche:San Marino con chi gareggia? Chi è il concorrente? Niente da fare per Bertè e Jalisse Con una lunga gavetta nel mondomusica, isono riusciti a farsi strada ingrazie al loro talento. Composto dalla cantante María Bas e dal tastierista Mark Dasousa, il duo electro-pop si esibisce presso la Malmö Arena nell’ambito dell’. Sul palco, i due artisti propongono un brano dal titolo provocatorio,, capace di suscitare non poche polemiche. Chi sono i? Di seguito tutti i dettagli! ...