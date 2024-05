Giro d’Italia 2024 - Sanchez vince sesta tappa e Pogacar ancora maglia rosa

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – La spagnolo Pelayooggi ladel, la Viareggio-Rapolano Terme di 180 km. Il 24enne corridore della Movistar si impone in una volata a 3 precedendo il francese Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) e l’australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla). Tadej(UAE) rimanee leader della classifica generale al termine dellacaratterizzata da 3 tratti sterrati. Plapp è protagonista di un’azione che gli consegna il primato virtuale nella classifica generale prima del recupero del gruppo. 1. Pelayo(Movistar) in 4h01’08” 2. Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) s.t. 3. Luke Plapp (Jayco AlUla) +01? 4. ...

Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Foligno - Perugia. Crono individuale che può cambiare tutto - La settima tappa del Giro d'Italia 2024 è la Foligno - Perugia, cronometro individuale. La lunghezza è di 40,6 km ed è classificata come una tappa 4 stelle. Dislivello 400 metri. Come detto si tratta della prima prova ...

Poliziotto ferito, visita di Salvini al Niguarda. Sala: "Governo non ha fatto suo dovere" - ... alcune sempre per il possesso d'armi da taglio. Nel tentativo di ... eppure era in giro. Aveva ricevuto un provvedimento di ... firmato dal prefetto di Avellino ed era ancora in Italia'. A detta del ...