Mondiale U20 | al via i quarti | partite | tabellone e orari Ecco tutto quello che c’è da sapere

(Di sabato 3 giugno 2023) IlU20 in corso di svolgimento in Argentina entra nella sua fase calda. Da oggi vanno in scena idi finale e tra le otto migliori...

Colombia - Italia. Si gioca oggi, sabato 3 giugno 2023, la sfida del Mondiale U20 in Argentina tra i colombiani e gli italiani. Fischio d'inizio alle ore 23 per il match valido per i quarti di finale del ...La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Israele - Brasile , match valevole per il primo quarto di finale dei Mondiali di calcio U20 2023 . Gli israeliani, dopo aver eliminato l'Uzbekistan di misura, vanno a caccia dell'impresa contro il Brasile per raggiungere una storica semifinale. La compagine verdeoro, dal suo canto, vuole ...

Questa sera l'Italia Under 20 cerca di conquistare un posto tra le migliori quattro del Mondiale. Gli azzurri se la vedranno con la Colombia nei quarti di finale, con l'obiettivo di raggiungere nuovam ...Questa sera alle ore 23 in campo gli azzurrini di Nunziata per il quarto di finale del Mondiale U20 contro i sudamericani ...