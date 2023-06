Lecce | Baroni | “Salvezza grande merito ai ragazzi Bologna? Una festa ma voglio

Commenta per primo- Bologna rischia di essere l'ultima partita per gli allenatori Marcoe Thiago Motta sulle rispettive panchine. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , può lasciare il club pugliese ...Ultima di campionato per ildi mister Marcoche si appresta a sfidare domani il Bologna. Il tecnico ha presentato la gara contro la formazione di Thiago Motta nel consueto appuntamento con la stampa. "In questi ...Dall'85' l'inerzia del match cambia fino a rovesciare le sorti del. Infatti, dopo il rigore parato da Falcone cambia il match e se ne accorge ancheche, insieme a Pezzella stava facendo ...

Domani Lecce-Bologna, i convocati di Baroni: Di Francesco ce la fa e rientra nella lista TUTTO mercato WEB

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."Ho guardato verso il cielo per mio papà". Marco Baroni ha dedicato la salvezza, raggiunta contro il Monza, a suo padre e ora contro il Bologna si appresta a concludere la stagione con la mente libera ...