Gestione Partenio-Lombardi gara deserta | nuovo bando in arrivo al ribasso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlper l’utilizzo per i prossimi 2 anni delè andato deserto. Neanche l’US Avellino 1912 ha presentato la sua offerta, al termine della scadenza delfissato per la giornata di giovedì. La, ovviamente, si rifarà con un prezzo alche dapprima era di 170mila euro (da spalmare in due anni, ndr.). E’ chiaro che si tratta di uno step fondamentale per l’iscrizione al prossimo campionato, visto che la società guidata dalla famiglia D’Agostino deve indicare lo stadio dove disputerà le gare interne. Uno scenario che arriva dopo la conferenza stampa (leggi qui) tenuta dalla II Commissione Trasparenza in cui i consiglierei Ettore Iavocacci e Dino Preziosi hanno snocciolato i presunti debiti in capo alla...