Napoli | incontro per il nuovo allenatore

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Secondo quanto riportato da Repubblica, sembrerebbe che ci sia stato untra rappresentanti dele Thiago Motta proiettando l’ex centrocampista di Inter e Barcellona in pole position per la sostituzione di Spalletti. Restano vive le piste Italiano, Gasperini è Dionisi in Italia e Negelmann, Conceicao e Simeone all’estero, ma dopo l’, il mister del Bologna sembra ora davanti a tutti. Domenica ci sarà la passerella d’onore al Maradona per Spalletti dove sarà congedato e già lunedì potrebbe essere il giorno buono per l’annuncio del sostituto.