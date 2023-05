(Di lunedì 29 maggio 2023) Ci siamo: finalmente, anche quest’anno, gli studenti di tutta Italia sono agli sgoccioli. Manca poco infatti alla fine della, che come sempre si conclude a giugno, ma con differenze regionali sostanziali, fissate proprio nel calendario scolastico 2022-2023 di ciascuna. Naturalmente, niente ultimo giorno diper i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità o di terza media, che dovranno attendere ancora qualche settimana. Tendenzialmente, gli esami di terza media si concludono entro fine giugno, mentre la maturità andrà avanti anche a luglio. Laprima in Emilia-La primaa partire con le vacanze estive quest’anno è, flagellata dall’alluvione e dal maltempo che ...

La scuolaprima in Emilia - Romagna. La prima Regione a partire con le vacanze estive quest'anno è l'Emilia - Romagna, flagellata dall'alluvione e dal maltempo che non accenna a placarsi, ma ......

Quando finisce la scuola, le date per regione. Parte l’Emilia-Romagna QuiFinanza

