Umberto II - 78 anni fa iniziava il regno dell’ultimo re d’Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: Il 9 maggio del 1946 Vittorio Emanuele III di Savoia abdicava in favore diII che fu l’ultimo reper poco più di un mese prima della proclamazione della Repubblica italiana.II, l’abdicazione e ildel re di MaggioII, fonte mole24.itDopo l‘armistizio di Cassibile, per evitare che lui e lo stato maggiore cadessero nelle mani dei nazisti, Vittorio Emanuele III optò per una fuga a Brindisi lasciando di fatto l’esercito italiano allo sbando , senza ordini e alla mercé dei tedeschi che ricorsero all‘operazione Achse provocando 20000 morti e 800000 prigionieri tra i nostri militari. Il re nel frattempo, nonostante diverse pressioni interne e esterne sulla sua abdicazione mantenne saldo il trono cercando di ...