Europa | un diario per il futuro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Non voglio, in occasione della giornata di festa dell’, ricordare solo le date e i fatti della faticosa ma incredibile costruzione dell’Unione Europea, ma sottolinearne gli aspetti ideali. La mia generazione ha visto i passaggi significativi nelle decisioni di costruzione di una Comunità, poi di un’Unione, con la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. Il processo è in fase avanzata. Il Next Generation UE, che aiuta, a fronte di un debito comune, la modernizzazione del continente, ne è l’ultima dimostrazione. Il “metodo europeo” ha permesso la costituzione di una grande area comune senza violenze, senza guerre. L’obiettivo primario è stato difendere e promuovere la libertà, in pace tra le nazioni che avevano combattuto tra loro, allargando a paesi che dopo la Seconda guerra mondiale avevano perso, sotto il comunismo, la loro ...