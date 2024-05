Aeroporti in Gran Bretagna - lunghe file e caos | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 9 maggio 2024) È scoppiato ilnegliinglesi lo scorso martedì, quando un problema tecnico ha portato il panico tra i passeggeri Glidel Regno Unito sono totalmente nel. O, per lo meno, lo erano martedì. Un problema tecnico, infatti, ha compromesso i viaggi di quasi tutti i passeggeri, causando ritardi e annullamenti dei voli. Secondo quanto scrive il noto portale inglese The Mirror, la causa sarebbe legata a un problema a livello nazionale con i varchi elettronici della Border Force. Ovvero l’agenzia governativa britannica dell’Ufficio dell’interno, responsabile delle operazioni di controllo frontaliero in porti,e ferrovie del Regno Unito. Gli errori tecnici accusati hanno causato continue complicazioni ai varchi elettronici dei passaporti, mandando in blackout l’intera ...