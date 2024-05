(Di giovedì 9 maggio 2024) Approvato il progetto del. Nella seduta dello scorso 30 aprile deldi Livigno è stato approvato lo studio che andrà a riqualificare completamente l’attuale caserma dei volontari dei vigili del fuoco e della casa in cui è ospitata la Croce rossa che opera nel Piccolo Tibet. L’intervento prevede la demolizione completa dei due stabili in zona Teola e la costruzione di un unico edificio, caratterizzato in particolare da un ampio interrato che permetterà di dare ricovero a tutti i mezzi in uso ai volontari dei Vf di Livigno, alla Cri, al Soccorso Alpino e alla Polizia locale. È infatti previsto che con la realizzazione della nuova struttura tutti questi enti che operano su territorio si trasferiscano nella nuova sede, andando a costituire un vero e proprio...

Centro operativo più vicino. Sì in Consiglio comunale. Ospiterà gli uomini in divisa - centro operativo più vicino. Sì in Consiglio comunale. Ospiterà gli uomini in divisa - Livigno, l’intervento prevede un investimento complessivo pari a 7.150.000 euro. Troveranno posto Vigili del Fuoco, Croce rossa, Soccorso alpino e Polizia locale. .

Ecco un parcheggio tra porto e centro. Stazione marittima verso la demolizione - Ecco un parcheggio tra porto e centro. Stazione marittima verso la demolizione - Autorità Portuale e Comune di Ancona starebbero lavorando a una nuova ipotesi per reperire posti auto a immediato ridosso del centro. In particolare attraverso un progetto, per ora condiviso seppur ne ...

Muse, lifting alla piazza pedonale prima del G7: nuovo arredo e via le auto - Muse, lifting alla piazza pedonale prima del G7: nuovo arredo e via le auto - ANCONA Step by step, un passo alla volta, seppure lentamente, la pedonale di piazza della Repubblica procede come da programma. «Venerdì (domani, ndr) avremo un tavolo ...