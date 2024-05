La Legione Straniera no - legionari stranieri sì Chi combatte in Ucraina

La Francia si prepara ad entrare in guerra in Ucraina . È questo in sostanza quanto rivelano gli 007 di Mosca , secondo i quali Macron potrebbero presto dare adito alle sue affermazioni ed essere pronto a dispiegare truppe francesi sul territorio ...

Vietnam dimenticato: legionari italiani in Indocina - Vietnam dimenticato: legionari italiani in Indocina - Il museo della guerra di Rovereto (Tn) apre una mostra che ricorda i soldati italiani che militarono nella legione straniera in Indocina ...

Nuove reclute per la Legione Straniera. Impiego prossimo in Ucraina (Andrea Lucidi) - Nuove reclute per la legione straniera. Impiego prossimo in Ucraina (Andrea Lucidi) - La legione straniera francese sta intensificando la campagna di reclutamento per affrontare una serie di sfide che il governo francese sembra dover affrontare. L’anno scorso, l’esercito francese ha do ...

Ucraina. Macron manda i legionari - Ucraina. Macron manda i legionari - La Francia ha iniziato il dispiegamento di truppe nel cuore dell’Europa orientale. Circa cento soldati del Terzo Reggimento della legione straniera francese hanno messo piede in Ucraina, preludio di u ...