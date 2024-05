Apple svela il nuovo iPad Pro con processore M4 - display Tandem OLED e chassis ultra sottile

L’evento “Let loose” dedicato alle nuove generazioni dei tablet top e medio di gamma. Salto evolutivo anche per le app professionali e per gli accessori Magic Keyboard e Pencil

Salvate il soldato Siri con l'IA: Apple al lavoro per potenziare l'assistente digitale - Salvate il soldato Siri con l'IA: apple al lavoro per potenziare l'assistente digitale - L'intelligenza artificiale e le potenziali alleanze con Google e OpenAi saranno la carta capace di far vincere questa mano dei servizi smart ad apple In ...

Let Loose: Tim Cook indossava un paio di Nike Air Max 1 ’86 inedite create con iPad - Let Loose: Tim Cook indossava un paio di Nike Air Max 1 ’86 inedite create con ipad - Durante l’evento “Let Loose”, Tim Cook ha calcato il palco con un paio esclusivo di sneakers Nike Air Max 1 ’86 personalizzate. Come riporta Hypebeast, queste calzature sono un vero e proprio oggetto ...

Logic Pro si rinnova su iPad e Mac per creare musica con l'intelligenza artificiale - Logic Pro si rinnova su ipad e Mac per creare musica con l'intelligenza artificiale - apple ha annunciato le nuove versioni del software Logic Pro per ipad e per Mac, introducendo avanzamenti significativi. Il nuovo Logic Pro è dotato di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza ...