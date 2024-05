Apple presenta il nuovo chip M4 | un salto gigantesco nelle prestazioni con un forte accento sull’IA

Apple registra un aumento delle vendite in Cina , mentre Huawei affronta un nuovo ban da parte degli Stati Uniti. La rivalità tra i due colossi tecnologici si intensifica.

Apple Watch SE (2023) in super offerta a 199 euro da Unieuro - apple Watch SE (2023) in super offerta a 199 euro da Unieuro - L'offerta rientra nella nuova promozione Sottocosto Unieuro lanciata dal noto negozio di elettronica ed elettrodomestici.

Let Loose: Tim Cook indossava un paio di Nike Air Max 1 ’86 inedite create con iPad - Let Loose: Tim Cook indossava un paio di Nike Air Max 1 ’86 inedite create con iPad - Durante l’evento “Let Loose”, Tim Cook ha calcato il palco con un paio esclusivo di sneakers Nike Air Max 1 ’86 personalizzate. Come riporta Hypebeast, queste calzature sono un vero e proprio oggetto ...

Rivoluzione Apple: novità per iPad e iOS - Rivoluzione apple: novità per iPad e iOS - La prima novità riguarda l’apple iPad, con la chiusura definitiva dell’era del connettore Lightning. Inoltre, è stata annunciata la rimozione dell’alimentatore dalla confezione dei nuovi iPad Pro e ...