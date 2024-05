Dieci anni di maltrattamenti Botte e soprusi alla moglie | via da casa

Ci sono almeno 10 questioni che non tornano nella tempesta giudiziaria che si è scatenata su Genova e sul governatore ligure Giovanni Toti . Esaminiamole ad una ad una, non nascondendo che – per altri imputati – il quadro indiziario non può essere ...

Bimbo di 10 anni scompare, ritrovato sano e salvo in un fossato - Bimbo di 10 anni scompare, ritrovato sano e salvo in un fossato - Un bambino olandese di 10 anni, in vacanza in Sardegna con i genitori, è scomparso a tarda sera da un b&b alla periferia di Martis, nel Sassarese, tenendo tutto il Paese con il fiato sospeso per due o ...

Riciclo della carta, l'Italia raggiunge gli obiettivi Ue con 10 anni d'anticipo - Riciclo della carta, l'Italia raggiunge gli obiettivi Ue con 10 anni d'anticipo - All’epoca non si parlava ancora di economia circolare, ma in Italia - siamo negli anni del Dopoguerra - c’erano già un centinaio di piccole aziende che giravano per ...

Pedone investito sulle strisce, conducente patteggia dieci mesi - Pedone investito sulle strisce, conducente patteggia dieci mesi - L’incidente era avvenuto lungo la statale. L’imputato andava a velocità ridotta, ma la luce dell’imbrunire aveva limitato la visibilità ...