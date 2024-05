I vaccini hanno salvato la vita a oltre 150 milioni di persone negli ultimi 50 anni - I vaccini hanno salvato la vita a oltre 150 milioni di persone negli ultimi 50 anni - A sottolinearlo è un nuovo studio che celebra le conquiste di un cruciale programma di immunizzazione globale dell'Oms, che ha contrastato soprattutto la mortalità infantile ...

AstraZeneca ritira il suo vaccino contro il Covid: come sono andate davvero le cose - AstraZeneca ritira il suo vaccino contro il Covid: come sono andate davvero le cose - La balla del ritiro per ragioni di sicurezza è roba da titolisti acchiappa clic: la decisione dell'azienda non dipende dagli effetti collaterali ma dal fatto che il prodotto è ormai obsoleto ...

Perché AstraZeneca ha ritirato il vaccino contro il Covid-19 - Perché AstraZeneca ha ritirato il vaccino contro il Covid-19 - La società farmaceutica anglo-svedese ha spiegato che nuove dosi aggiornate hanno portato a un calo della domanda vaccinale del Vaxzevria. Ma c'è chi legge questa decisione come una chiara conseguenza ...