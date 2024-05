Conte ai suoi | Dovete parlare di Tangentopoli

Nintendo ha richiesto la rimozione di tutto il materiale relativo alle sue IP da Garry’s Mod. Questa richiesta da parte della grande N comporta la perdita di oltre vent’anni di lavoro dei fan sul celebre sandbox . In un post sulla pagina Steam del ...

Di Aldo, terzo dei sette contadini fucilati per rappresaglia, gli sono rimasti i libri e gli ideali. Per una società più giusta, e perché il termine antifascismo non si perda nel tempo