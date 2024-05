Preghiera del mattino del 9 Maggio 2024 | Liberami dalle false illusioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

CARPI (Modena) Dentro, una Folla composta di visitatori, almeno trecento nel corso della giornata. Fuori, altrettano composte, cento persone in preghiera . I primi per ammirare il Cristo sfregiato, da ieri di nuovo esposto nella chiesa di ...

Giubileo 2025: il 13 maggio nella Capitale l’inaugurazione della mostra “Il Cristo di Dalì a Roma” - Giubileo 2025: il 13 maggio nella Capitale l’inaugurazione della mostra “Il cristo di Dalì a Roma” - Lunedì prossimo, 13 maggio, alle 18, presso la chiesa di San Marcello al Corso, a Roma, si aprirà la mostra dal titolo “Il cristo di Dalì a Roma”, terza esposizione della rassegna artistica “I Cieli A ...

L’annuncio “Cristo è Risorto” sotto gli attacchi dei droni e in clandestinità nei territori occupati - L’annuncio “cristo è Risorto” sotto gli attacchi dei droni e in clandestinità nei territori occupati - Pasqua di sangue in Ucraina. Domenica 5 maggio, nel giorno in cui le chiese orientali celebravano, secondo il calendario giuliano, la Resurrezione di Gesù, i russi hanno lanciato droni da sud a nord d ...

PADRE IO “Sulla terra è stato deposto un seme”. 68 anni fa l’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza - PADRE IO “Sulla terra è stato deposto un seme”. 68 anni fa l’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza - “Signori e fratelli in cristo, la Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori d’ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da ...