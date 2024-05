Cade su una palazzina | storico albero abbattuto

(Di giovedì 9 maggio 2024) Forte pioggia e temporali ieri hannounoalberto al quartiere Incis. Vigili del fuoco e protezione civile hanno dovuto lavorare tutta notte. Tanta paura ma nessun ferito tra i residenti dellasu cui si è adagiata parte dell’, alto fino al quarto piano di un palazzo di cinque con circa 35 anni di età: è venuto giù come un fuscello. Probabilmente era già malato ma sicuramente le forti piogge di questi giorni hanno contribuito ad indebolirlo e in serata è crollato al suolo. Il lungoè caduto finendo sui balconi del primo e del secondo piano. Al secondo piano ha rotto alcune vetrate di un terrazzino. Per fortuna quando l’è crollato erano da poco passate le nove di sera, non c’erano passanti o ragazzini che giocavano nel giardino. Sul posto ...

