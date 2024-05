Tenta una rapina ma due vigilesse lo arrestano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Hato dire una donna. L’ha buttata per terra. Hato di fuggire. Non gli ha detto bene l’altra sera alla stazione ferroviaria a un giovane marocchino, incappato in una pattuglia della polizia locale. Con dueche lo hanno arrestato mentreva di fuggire probabilmente su un treno. Comincia tutto martedì alle 19. Una donna monzese di 52 anni, appena scesa dal treno proveniente da Milano, mentre percorre i giardini davanti alla stazione viene avvicinata alle spalle da un giovane che, con ripetuti strattoni,di sottrarle la borsetta. La sua reazione rende impossibile lo scippo ma iltore spintona la donna facendola cadere all’indietro e ne approfitta per fuggire verso Corso Milano. Come avviene ogni giorno, in zona c’è però una ...