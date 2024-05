Da Marsiglia arrivano in mille | il raduno degli ospiti in Piazzale Alpini

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Saranno circa un migliaio i tifosi delche arriveranno a Bergamo nel corso della giornata di giovedì (9 maggio) in occasione del match contro l’Atalanta. Circa 200, “” della società francese (amici e familiari dei giocatori), saranno in tribuna centrale. Gli altri 750 arriveranno soprattutto con pullman organizzati e van. I gruppi verranno radunati in, dove saranno presenti le forze dell’ordine per monitorare la situazione e il cantiere aperto per la posa della recinzione potrà fungere da “confine”. Successivamente, come da procedura anche con Liverpool e Sporting nelle precedenti partite di quest’anno, partiranno delle navette dedicate che porteranno i fan francesi direttamente nel settore. Scartata l’ipotesi di sfruttare il Campo Utili, come era ...

