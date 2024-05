Kate Middleton - ultime notizie Garden Party triste senza di lei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024)non c’è quest’anno al. Il tumore non le ha permesso di presenziare a uno dei più prestigiosi eventi primaverili organizzati da Buckingham Palace. È talmente esclusivo che persino lei ha dovuto aspettare qualche anno dopo il matrimonio con William per ricevere l’invito dalla Regina Elisabetta.costretta dal cancro a rinunciare alè costretta a dare forfait. Nemmeno la predi Carlo, anche lui malato di cancro, ha risollevato il clima del. Se il Re è tornato agli impegni pubblici, anche esterni al Palazzo, per la Principessa del Galles i tempi di ripresa sembrano essere molto più ...