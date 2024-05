(Di giovedì 9 maggio 2024) Lasi insedia nell'infanzia, eppure isono assenti nel dibattito pubblico sulladi genere. Ne abbiamo parlato cone autrice di L’età dimenticata, appena uscito per Feltrinelli

La pedagogista Emily Mignanelli: «La violenza sui bambini è la madre di tutte le violenze» - La pedagogista Emily Mignanelli: «La violenza sui bambini è la madre di tutte le violenze» - «Il problema non sta solo nella parola genere, ma soprattutto nella parola violenza. E quest’ultima, si insedia durante l’infanzia» sostiene la pedagogista, che abbiamo incontrato a Bologna in ...

Il Rotary Club Reggio Emilia promuove un convegno sulla lotta al bullismo, alle baby gang e alla violenza di genere - Il Rotary Club Reggio Emilia promuove un convegno sulla lotta al bullismo, alle baby gang e alla violenza di genere - Maggio è il mese dell’Azione per i giovani per il Rotary International e, in questo spirito, il Rotary Club Reggio Emilia organizza un importante evento aperto a tutta la comunità cittadina. Il conveg ...

"Don't call me signorina", a Teor serata speciale contro la violenza di genere - "Don't call me signorina", a Teor serata speciale contro la violenza di genere - Venerdì 10 maggio, alle 20.45, al Centro Polifunzionale di Teor si svolgerà una serata informativa divulgativa sulla violenza di genere, promossa dalla sezione locale dell' Afds. Il titolo dell' ...