Via del Mare - ticket da 2,60 euro per risparmiare 3 minuti sul tragitto Meolo-Jesolo | due corsie per ogni senso di marcia e barriere a riscossione

(Di giovedì 9 maggio 2024) MUSILE - Inaspettata decisione per il tracciato della Via del: l'accesso alla zona industriale di Musile attraverso via Emilia sarà eliminato dal progetto definitivo. A chiedere di...

Parigi 2024: fiamma olimpica arrivata al largo di Marsiglia - Parigi 2024: fiamma olimpica arrivata al largo di Marsiglia - Sono attese 150.000 persone al Vecchio porto. La cerimonia comincerà con una grande sfilata in mare, nelle rade a nord e poi a sud di Marsiglia, dalle 11 alle 17, poi la nave entrerà nel porto alle 19 ...