Dawn of Defiance annunciato con Trailer e dettagli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Traega Entertainment, uno dei nomi emergenti nel mondo dei videogiochi, ci presenta il suo ultimo lavoro, “of”. Questo action adventure promette di portare i giocatori in un’avventura epica ispirata alla mitologia e alla cultura dell’Ellenismo. Un Viaggio Epico Attraverso la Mitologia Ellenica Ildi lancio di “of” ci introduce alle atmosfere di questo titolo, che richiama alla mente alcuni grandi nomi del settore, come ARK e Assassin’s Creed Odyssey. Tuttavia, ciò che distingue “of” è il suo forte impatto survival e l’approccio creativo che offre ai giocatori. Il protagonista, un cavaliere senza nome, ci guiderà attraverso una vera e propria odissea interattiva, rischiando la vita stessa per raggiungere ...

Amate ARK e l'Antica Grecia C'è una nuova avventura open world che fa al caso vostro! - Amate ARK e l'Antica Grecia C'è una nuova avventura open world che fa al caso vostro! - Il nuovo trailer confezionato dalle fucine digitali di Traega Entertainment ci invita a familiarizzare con le atmosfere di dawn of defiance, un action adventure dalla forte impronta survival che ...

Dawn of Defiance ci porta nell’Antica Grecia - dawn of defiance ci porta nell’Antica Grecia - Traega Entertainment ci presenta il suo ultimo lavoro, “dawn of defiance“, un action adventure che promette di portare i giocatori in un’avventura epica ispirata alla mitologia e alla cultura ...

Dawn of Defiance – Official Announcement Trailer - dawn of defiance – Official Announcement Trailer - Get ready to defy the gods and forge your own destiny in dawn of defiance, the upcoming open-world crafting-survival game from independent video game studio ...