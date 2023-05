(Di lunedì 29 maggio 2023) Lantus nella, dopo l’ennesima prestazione deludente. Il top playerè finito nel mirino dei tifosi: certo l’. L’ennesima mazzata di una stagione da incubo. La sconfitta subita per mano del Milan ha spento del tutto le speranze dellantus di conquistare (nonostante la nuova penalizzazione subita) un piazzamento in zona Champions. Nell’ultimo turno di campionato il club proverà a qualificarsi almeno per l’Europa League: obiettivo comunque complicato, visto che la gara di domenica sera ha fatto emergere ancora una volta numerose criticità a livello di gioco e determinato l’di un top player. Parliamo di Angel Di Maria, fischiato sonoramente al momento del cambio a causa della prestazione negativa offerta in campo. ...

Insensibile e dignitàcalpestata come i suoi aguzzini' e poi: 'Se quelle di Calvo sono le stesse parole che vengono dette ai giocatori per motivarli, capisco l'assenza di energie nervose e le ...I tifosi sono scatenati contro il tecnico: "Dopo aver fatto fare la figura del Manchester City all'Inter, proviamo a farla fare alla. Pioli in bambola, basta!", "Se penso che Pioli a settembre ...Il rigore della rivolta, ha del clamoroso quanto accaduto ieri durante la gara valida per i playoff di Serie C. Sono in corso di svolgimento i playoff di Serie C. Soltanto una squadra, al termine di ...

Bufera Juve, addio polemico e caos bianconero Rompipallone

Le parole che arrivano prima di Juventus-Milan fanno infuriare il popolo bianconero: tutti contro la società, sta succedendo adesso Furia bianconera sulla Juventus. Sono gli stessi tifosi del club pie ...Milan vittorioso in casa della Juventus, ma nella partita snodo fondamentale per la prossima Champions i tifosi non hanno comunque risparmiato critiche ...