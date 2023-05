Uomini e Donne news | Riccardo Guarnieri scatena polemiche su Instagram | Armando Incarnato difende Ida Platano

(Di domenica 28 maggio 2023) Il cavaliere di, ha postato sulle sueStories un messaggio che sembrava chiaramente diretto alla sua ex compagna, Ida, attualmente impegnata con Alessandro Vicinanza. Ciò che ha attirato l’attenzione dei fan è stata l’immagine accompagnatrice: una rana e un rospo. Questo ha fatto sorgere interrogativi sul vero significato dietro il post e hato una serie di reazioni sia da parte dei fan che degli haters di. Are l’ex dama è sceso in campo, che ha prontamente detto la sua., la risposta di...

Il disegno di legge sarà presentato in aula il 7 giugno. Nel convegno su Diversity e Inclusione, chiesta anche l'equiparazioneper i congedi parentali Un disegno di legge per riservare agli under 35 una quota di posti nei consigli d'amministrazione delle società partecipate dalla Provincia autonomia di Trento. ...Luca Daffrè e Alessandra Somesi avevano rilasciato un'intervista il settimanale diprima di annunciare la rottura: avevano una grande occasione Già quando Luca Daffrè era stato annunciato come nuovo tronista, il web avevo iniziato a storcere il naso. Dopo aver avuto ..., alleanza tra Tina e Gemma: Maria De Filippi costretta a intervenire, cosa è successo, lite tra Elio e Tina Cipollari. L'opinionista esplode: 'Str***o, oggi finisce male'...

Federico Nicotera ha deciso di prendere per la prima volta e fare una confessione che spezza il cuore dei fan. Ecco cos’ha detto su Carola… Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono usciti mano nella ...Carlo e Nicole si sono detti addio: l'annuncio in lacrime dell'ex tronista ha sconvolto in fans. Ecco cos'è successo ...