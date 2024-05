L’obiettivo? Il lato sinistro della classifica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dare un senso a una partita come quella fra il Lecco da tempo retrocesso e il Modena già salvo che per certi versi un senso non ce l’ha. Pierpaolo Bisoli lo trova: "Non esistono partite inutili o da affrontare con lo spirito delle amichevoli, è una gara che vogliamo vincere perché un successo a Lecco ci può dare, per eventuali incroci di risultati, il. Per questo è vietato abbassare la guardia" ricorda il tecnico gialloblù, che poi si proietta sul Modena che verrà: "Una mentalità vincente non si può costruire in poco tempo, anche se qualcosa i ragazzi hanno già dimostrato. Sono stati bravi a conquistare una salvezza non scontata con una prestazione, contro il Como, secondaclasse, che si è rivelata una prima base importante per il futuro. Con la testa giusta questa ...