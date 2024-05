Truffò le persone ‘sbagliate’ | picchiato e sequestrato per vendetta Arrestato anche il mandante

(Di venerdì 10 maggio 2024) Accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, un 39enne, già ristretto per altra causa, è stato raggiunto da provvedimento di reclusione in carcere, la cui notifica è stata eseguita dai Carabinieri di Monterotondo su delega della DDA della Procura della Repubblica di Roma. carabinieri Monterotondo – il corrieredellacitta.comIl pestaggio, il furto e il sequestro I fatti risalgono al 2018, quando un uomo, oggi 46enne, tentò di truffare tre uomini di Fonte Nuova, all’epoca dei fatti di età compresa fra i 23 e 37 anni, che decisero di vendicarsi dell’affronto subito e dopo averlo pestato in strada davanti a gente, lo derubarono del cellulare e dell’auto e lo sequestrarono, chiedendo come prezzo per la liberazione 20.000 euro. La truffa che ha scatenato laLa vittima aveva promesso, mediante pagamento di 4500 euro ai tre indagati, di procurare loro ...

Massimo Bochicchio morto in un incidente: truffò Conte e Lippi, tra due giorni ci sarebbe stato il processo - Non è ancora chiaro il numero delle persone che avrebbe truffato, né la cifra che avrebbe sottratto prima di darsi alla macchia per poi essere arrestato a Giacarta , in Indonesia, dall'Interpol. Gli ...

Massimo Bochicchio morto in un incidente: truffò Conte e Lippi, tra due giorni ci sarebbe stato il processo - Non è ancora chiaro il numero delle persone che avrebbe truffato, né la cifra che avrebbe sottratto prima di darsi alla macchia per poi essere arrestato a Giacarta , in Indonesia, dall'Interpol. Gli ...