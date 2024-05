Porsche & Ducati Experience | insieme a Franciacorta - Giugno 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) La “” segna un’innovativa collaborazione traItalia, progettata per offrire agli appassionati di auto e moto un’esperienza di guida esclusiva. Questo evento unico si svolgerà presso ilCenter di, offrendo ai partecipanti la possibilità di guidare alcuni dei modelli più emblematici di entrambi i marchi in un ambiente sicuro e strutturato. Le date previste per l’evento sono il 29 e il 30. Durante l’esperienza, i partecipanti avranno accesso a una selezione di veicoli, tra cui la 911 Carrera S/4S, la 718 Boxster GTS 4.0/Cayman GTS 4.0, e il Cayenne/Cayenne ...

